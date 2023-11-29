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Школьники проверят цифровую грамотность на олимпиаде «Безопасный интернет»

Школьники проверят цифровую грамотность на олимпиаде «Безопасный интернет»

Участники могут выполнят задания дома самостоятельно или при помощи родителей.фото: vk.com--> С 28 ноября по 25 декабря пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» для школьников 1–9 классов.

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