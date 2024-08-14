Молодость, талант и традиции: составляющие успеха производства

Социальная работа на предприятиях СоюзМаш России играет ключевую роль в укреплении командного духа и повышении мотивации сотрудников, что непосредственно сказывается на успешном выполнении производственной программы.
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