Человек в белом пальто и без

Человек, в младенчестве гулявший по Абрикосовым садам, и школьником сбегавший с учебы в кинотеатр «Волшебные грезы», чтобы увидеть романтичного Дугласа Фэрбенкса — Д’Артаньяна и инфернального Конрада Вейда — Люцифера в.