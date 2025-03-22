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Царьград

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Яковенко: Изменения в США при Трампе скоро повлияют на отношения с Москвой

Яковенко: Изменения в США при Трампе скоро повлияют на отношения с Москвой

Александр Яковенко анализирует быстрые перемены в США при Дональде Трампе и их влияние на отношения с Москвой.

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