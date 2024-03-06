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Малышка из Пскова с синдромом «проклятия Ундины» оказалась в коме перед важной операцией

Малышка из Пскова с синдромом «проклятия Ундины» оказалась в коме перед важной операцией

В Псковской области живёт 6-летняя девочка по имени Аня, которая с самого рождения борется за каждый глотов воздуха, у неё диагностировано одно из самых редких заболеваний в мире - синдром врождённой центральной гиповентиляции, по-другому это называется синдром «проклятия Ундины».

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