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Роберто Баутиста-Агут: «Мне повезло застать золотую эпоху тенниса»

Экс-девятая ракетка мира Роберто Баутиста-Агут высказался о соперничестве с Большой тройкой. У испанца отрицательная личка с каждым из них – с Новаком Джоковичем 3:9, с Роджером Федерером 0:9, с Рафаэлем Надалем 0:3.

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