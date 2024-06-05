Чжоу Гуаньюй может продолжить карьеру в Alpine

SauberГонщик Stake F1 Team Kick Sauber в Формуле 1 Чжоу Гуаньюй в чемпионате мира выступает с 2022 года и всё это время представляет одну команду, которая успела сменить за это время и название, и статус.
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