Прорыв в исследовании «вечных химикатов»: новый метод быстро расщепляет синтетические вещества, вызывающие рак и другие болезни

Немецкие исследователи показали как расщеплять прочные связи ПФАСНемецкие учёные представили две технологии, которые могут помочь решить проблему ПФАС — группы синтетических веществ, известных как «вечные химикаты» из-за их чрезвычайной устойчивости к разрушению.