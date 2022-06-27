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Россию невозможно отключить от Интернета. Отгораживаться Россия не планирует

Россию невозможно отключить от Интернета. Отгораживаться Россия не планирует

Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости» оценил вероятность отключения страны от всемирного интернета.

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