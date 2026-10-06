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В Ступине проверят вопрос возмещения ущерба жительнице после протечки кровли

В Ступине проверят вопрос возмещения ущерба жительнице после протечки кровли

СТУПИНО, 6 октября, ФедералПресс. В Ступине управляющей компании поручили разобраться с вопросом компенсации ущерба жительнице многоквартирного дома после протечки кровли.

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