🤰 В Крыму в 2024 году почти тысяча семей получили шанс стать родителями благодаря бесплатному ЭКО Это на 18,6% больше планового показателя, сообщил Глава региона Сергей Аксёнов.
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🤰 В Крыму в 2024 году почти тысяча семей получили шанс стать родителями благодаря бесплатному ЭКО Это на 18,6% больше планового показателя, сообщил Глава региона Сергей Аксёнов.