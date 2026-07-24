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Царьград

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Совет Федерации одобрил страхование электронных денежных средств

Совет Федерации одобрил страхование электронных денежных средств

Совет Федерации утвердил расширение страхования вкладов на электронные средства. Граждане смогут получить защиту до 1,4 млн рублей, пройдя идентификацию.

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