Сотрудники Росгвардии на дне Невы обнаружили затонувший ретромобиль

Им оказался «Москвич-403» Военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии Северо-Западного округа в ходе обследования акватории Невы в центре Петербурга обнаружили на глубине около 6 метров затонувший ретромобиль 60-х годов прошлого века.
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