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Несекретные материалы

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Неписанные правила КГБ: о чём умалчивали чекисты?

Неписанные правила КГБ: о чём умалчивали чекисты?

В КГБ существовали свои негласные правила. О чём в советских спецслужбах не было принято говорить вслух?Место для «своих»Официально в КГБ мог пойти работать любой гражданин СССР.

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