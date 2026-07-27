Врио губернатора Шуваев: 12 жителей Белгорода эвакуированы в ПВР

В Белгороде 12 жителей были эвакуированы в ПВР после ночных атак ВСУ с использованием БПЛА. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев сообщил о 13 раненых, включая двух детей, и повреждении более 15 машин и домов в центре города.
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