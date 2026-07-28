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Царьград

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ЕС требует от Пашиняна избавиться от русского бизнеса, несмотря на неизбежность кризиса

ЕС требует от Пашиняна избавиться от русского бизнеса, несмотря на неизбежность кризиса

Пресс-бюро Службы внешней разведки России рассказало о давлении Евросоюза на Армению. Евросоюз выдвинул Еревану жёсткие требования, включая сокращение российского бизнеса в стратегических отраслях и разрыв гуманитарных связей с Москвой.

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