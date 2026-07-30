Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе», её соведущим выступит блогер и актёр Макс Климка, сообщает прессс-служба продюсерского центра «КМС», занимающаяся производством проекта.
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