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Мода и Шоу-бизнес

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Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе»

Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе»

Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе», её соведущим выступит блогер и актёр Макс Климка, сообщает прессс-служба продюсерского центра «КМС», занимающаяся производством проекта.

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