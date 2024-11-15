Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генпрокурора и его помощника

Тодд Бланш станет важным лидером в Министерстве юстиции Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника.
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