Среда, 2️⃣7️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🎭 Всемирный день театра 🇷🇺 День войск национальной гвардии России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1841 год - в Нью-Йорке была испытана первая паровая пожарная машина 📔 1878 год - русский крестьянин и изобретатель-самоучка Фёдор Блинов подал заявку на получение патента сконструированного им "вагона с нескончаемыми рельсами" - первого гусеничного трактора 📔 1893 год - часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип 📔 1952 год - за прогулы занятий из Уральского политехнического института со второго курса был отчислен студент Борис Ельцин, позже ему удалось восстановиться и продолжить обучение 📔 1968 год - во время выполнения тренировочного полёта на самолёте Миг-15 во Владимирской области недалеко от деревни Новосёлово произошла авиакатастрофа в которой погиб Юрий Гагарин 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Михаил, Ростислав.