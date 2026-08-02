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ВВС США увеличили контракт с Blue Origin почти в 10 раз ради доставки грузов ракетами за 1 час

ВВС США увеличили контракт с Blue Origin почти в 10 раз ради доставки грузов ракетами за 1 час

Военные выделили компании ещё $11,7 млн на развитие технологии, которая позволит использовать коммерческие ракеты для сверхбыстрой перевозки грузов по всему мируИсследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) увеличила финансирование контракта с Blue Origin на $11,7 млн.

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