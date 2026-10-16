ГУП РК "Крымэнерго" переведено в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе предприятия. Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии: с мобильного - 8 800 506 00 12; со стационарного - 0 800 506 00 12.