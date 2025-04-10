Половина бюджета в огне: Почему операция ВСУ стала провалом для Запада? По данным группировки войск «Север», Украина потратила более половины западной финансовой помощи за 2024 год на неудачную операцию в Курской области.
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