Швентек пробилась в финал турнира в Пекине

Ига Швентек обыграла Кори Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине. В Пекине завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Ига Швентек встречалась с Кори Гауфф.
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