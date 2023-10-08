В США оценили стратегию России по истощению Запада

Западные страны проигрывают России в гонке по выпуску снарядов, пишет журналист CNN Натан Ходж. Он напомнил о выступлении российского лидера Владимира Путина на площадке клуба «Валдай», в ходе которого он рассказал, что у союзников Киева заканчивается оружие: США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц.