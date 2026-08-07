Проект «Академического» в Екатеринбурге получил почетную награду

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев получил награду в номинации «Город будущего» за проект жилого района «Академический» в Екатеринбурге, а также благодарность Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко за большой вклад в развитие архитектурно-градостроительного комплекса РФ, укрепление национальных традиций и повышение качества городской среды.