Проект «Академического» в Екатеринбурге получил почетную награду

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев получил награду в номинации «Город будущего» за проект жилого района «Академический» в Екатеринбурге, а также благодарность Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко за большой вклад в развитие архитектурно-градостроительного комплекса РФ, укрепление национальных традиций и повышение качества городской среды.
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