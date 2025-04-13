В штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолет

На борту были шесть человек. Авария произошла через несколько дней после крушения вертолета, в котором погиб глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар с семьей Легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B, на борту которого были шесть человек, потерпел крушение примерно в 80 км к югу от города Олбани, столицы штата Нью-Йорк.