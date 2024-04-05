Кучеров и Маккиннон - первые в XXI веке, кто набрал по 130 и более очков в НХЛ

В ночь с 5 на 6 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон и российский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отметились результативными действиями, которые помогли им установить общий рекорд лиги.