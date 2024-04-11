В Рязани 11 апреля отключили воду на десяти улицах

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет на улицах Дружная 13б (Детский сад №152), 16 корпус 1 (Рязанский геронтологический центр имени Мальшина); Качевские Дворики дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; посёлок Качево дома №№ 1-53 нечётная сторона, 6а-56 чётная сторона; посёлок Мордасово дома №№ 1-71 нечётная сторона, 2-76 чётная сторона; Посёлковая дом № 13; Предзаводская дом № 1а; 3-й Мопровский переулок дома №№ 4, 4 корпус 1, 8, 10, 12; Весенняя дома №№ 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7 корпус 1, 8, 9, 9 корпус 1, 10, 11; Высоковольтная дом № 34/13; Чкалова дома №№ 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 13,18, 20, 30/6 и 9а (Многопрофильная школа № 17).