Даванков предложил ввести в России налоговый вычет за покупку кондиционера

Вице-спикер Государственной думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил главе Минфина РФ Антону Силуанову дать российским семьям с детьми право на получение налогового вычета с покупки кондиционера.
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