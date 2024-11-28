Бизнес требует большего: в Башкирии строят железную дорогу стоимостью 116 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Строительство новой железной дороги «Сибай – Подольск – Новорудная» станет важным шагом к оптимизации логистики экспортно-импортных поставок между Россией, Казахстаном и Китаем.
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