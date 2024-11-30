Разведка США не усматривает связи между ударами ВСУ в глубь РФ и риском ядерной войны

В Вашингтоне не считают, что разрешение Вашингтона Украине наносить удары американским дальнобойным оружием в глубь территории России повысило риск ядерной войны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с соответствующими данными, передает «Лента.
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