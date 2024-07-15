Хватит играть в пинг-понг

Руслан Богомолов

Согласен с автором статьи. Какие-то странные политические игры ведёт наш президент с этой мразью, а в результате продолжают расти могилы как украинских одураченных холопов, так и наших героев. Такое впечатление, что наше политическое руководство бережёт их жиреющих на войне панов пока "трещат чубы" их холопов. Об этом я уже писал статью - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43885976512/Dokole-nashe-rukovodstvo-budet-tsatskatsya-s-narkomanami-v-rukov?utm_referrer=mirtesen.ru