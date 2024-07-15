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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Хватит играть в пинг-понг

Хватит играть в пинг-понг

Об ударах по НПЗ и нашей ответке на эти удары Автор: Александр Ставер Интересно, когда нам надоест эта игра в пинг-понг? Или уже очень большой теннис? Они нам – дроны и ракеты, мы – им.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Согласен с автором статьи. Какие-то странные политические игры ведёт наш президент с этой мразью, а в результате продолжают расти могилы как украинских одураченных холопов, так и наших героев. Такое впечатление, что наше политическое руководство бережёт их жиреющих на войне панов пока &quot;трещат чубы&quot; их холопов. Об этом я уже писал статью -   https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43885976512/Dokole-nashe-rukovodstvo-budet-tsatskatsya-s-narkomanami-v-rukov?utm_referrer=mirtesen.ru
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