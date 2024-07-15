Об ударах по НПЗ и нашей ответке на эти удары Автор: Александр Ставер Интересно, когда нам надоест эта игра в пинг-понг? Или уже очень большой теннис? Они нам – дроны и ракеты, мы – им.
Хватит играть в пинг-понг
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Богомолов
Согласен с автором статьи. Какие-то странные политические игры ведёт наш президент с этой мразью, а в результате продолжают расти могилы как украинских одураченных холопов, так и наших героев. Такое впечатление, что наше политическое руководство бережёт их жиреющих на войне панов пока "трещат чубы" их холопов. Об этом я уже писал статью - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43885976512/Dokole-nashe-rukovodstvo-budet-tsatskatsya-s-narkomanami-v-rukov?utm_referrer=mirtesen.ru
Доколе наше руководство будет цацкаться с наркоманами в руководстве Украиной?
Фантазии о будущем. - МирТесен
Ответить
3 час.
Александр Рыжов
Всё в руках богов. Я ненавижу этот мир, созданный ими. К счастью жить нам всем осталось недолго. Самое большее - год.
Ответить
2 час.
Виталий Кирпиченко
Эти вопросы свердлят мозги думающим с первых шагов СВО. ответ находит свой каждый, а как на саамом деле должно быть власть молчит.
Ответить
52 мин.
Свежие комментарии