"Ведомости": Тирзепатид от ожирения предложили включить в клинические рекомендации

Тирзепатид может войти в обновленные клинические рекомендации по лечению ожирения у взрослых. Проект документа, подготовленный Российской ассоциацией эндокринологов, опубликован для общественного обсуждения, пишут «Ведомости».
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