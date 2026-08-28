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Газета.ру

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"Ведомости": Тирзепатид от ожирения предложили включить в клинические рекомендации

"Ведомости": Тирзепатид от ожирения предложили включить в клинические рекомендации

Тирзепатид может войти в обновленные клинические рекомендации по лечению ожирения у взрослых. Проект документа, подготовленный Российской ассоциацией эндокринологов, опубликован для общественного обсуждения, пишут «Ведомости»⁠.

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