США сообщили свою позицию о развитии энергетики в Монголии

Между Монголией и США состоялся второй «энергетический диалог», сообщает пресс-служба МИД Монголии. В сообщении отмечается, что переговоры проходили на тему перехода Монголии на чистую энергетику и о сотрудничестве государственного и частного секторов.
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