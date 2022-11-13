В Ярославской области продолжается акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

В рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» в средней школе № 40 г. Ярославля для учеников 11-х классов сотрудниками УМВД России по Ярославской области при содействии Общественного совета при УМВД и педагогического коллектива учебного заведения организован урок, направленный на формирование у подрастающего поколения нетерпимости к экстремистской идеологии.