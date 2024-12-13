В России высказались о возможности рождественского перемирия с Украиной

Вероятно, тех, кто загадает окончание украинского конфликта в Новый год, будет много и среди россиян, и среди украинцев, предположила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии