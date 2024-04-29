К 2025 году прогнозируется огромный рост базы пользователей криптовалют

В недавнем сообщении на платформе социальных сетей X известный биткотн-аналитик Вилли Ву поделился выводами независимого исследования, предсказывающего, что число пользователей криптовалют может достичь отметки в один миллиард к концу 2025 года.
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