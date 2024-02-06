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«Ничего хорошего»: Аршавин об интересе «Зенита» к защитнику Артёму Макарчуку

Член правления клуба считает, что команда должна обращать внимание на «топовых» футболистов. Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход в команду защитника «Сочи» Артёма Макарчука.

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