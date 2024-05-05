Названы «красные линии» НАТО, которые приведут к прямому участию войск альянса в конфликте на Украине

Североатлантический альянс на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте «в очень конфиденциальной форме» «установил» для себя две «красные линии», в случае нарушения которых военный блок может вмешаться в конфликт.
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