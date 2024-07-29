Замглавы МИД Польши предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО

Izvestia/Pavel Bednyakov Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО после резких высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана и слов главы венгерского МИД Петера Сийярты о лицемерии Варшавы в отношении российского газа.
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