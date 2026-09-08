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ТАСС

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Южная группировка за сутки уничтожила 61 тяжелый дрон и 60 антенн связи ВСУ

Южная группировка за сутки уничтожила 61 тяжелый дрон и 60 антенн связи ВСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили 61 тяжелый БПЛА коптерного типа, 60 антенн связи и 36 пунктов управления БПЛА.

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