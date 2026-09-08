Южная группировка за сутки уничтожила 61 тяжелый дрон и 60 антенн связи ВСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили 61 тяжелый БПЛА коптерного типа, 60 антенн связи и 36 пунктов управления БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым