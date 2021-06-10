«Локомотив» проведет 2 сбора в Австрии

«Локомотив» определился с местом и датами проведения предсезонных тренировочных сборов. 13 июня железнодорожники выйдут из отпуска и соберутся для прохождения углубленного медицинского обследования.
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