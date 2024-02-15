Надаль о равных призовых: «Пусть женщины зарабатывают больше мужчин – если будут больше генерировать»

«Для меня равенство – это не значит, забрать у кого-то и отдать другим. Если Серена генерирует больше прибыли и собирает полные стадионы, я не хочу зарабатывать больше нее только потому, что я Рафа Надаль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии