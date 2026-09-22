Воздушный винт XXI века

Концепт коробчатого биротативного винтовентилятора Boxprop История совершенства Воздушный винт прошел долгий путь трансформации, превратившись из выструганной деревяшки в сложнейший аэродинамический механизм.
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