БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Воздушный винт XXI века

Воздушный винт XXI века

Концепт коробчатого биротативного винтовентилятора Boxprop История совершенства Воздушный винт прошел долгий путь трансформации, превратившись из выструганной деревяшки в сложнейший аэродинамический механизм.

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