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Какими налоговыми льготами могут воспользоваться тульские семьи с детьми в 2023 году

Какими налоговыми льготами могут воспользоваться тульские семьи с детьми в 2023 году

Родители более сорока тысяч детей в Тульской области получают единое пособие в 2023 году. Эта выплата полагается не всем семьям в регионе, однако есть ряд льгот, которыми могут воспользоваться все взрослые, у которых есть несовершеннолетние дети.

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