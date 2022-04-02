Несчастная Анна Шереметева - беда пришла за пару дней до свадьбы

В семье Петра Борисовича и Варвары Алексеевны Шереметевых было шестеро детей. К сожалению, двое из них погибли в раннем детстве и один в подростковом возрасте, но все-таки 2 дочери и 1 сын смогли вырасти и стать известными в определенных кругах.