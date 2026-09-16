Минфин РФ разместил облигации на 116,7 млрд руб с погашением в 2033

Минфин РФ провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 года. Размещено облигаций на 116,742 млрд руб.
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