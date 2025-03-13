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Россиянка описала поездку в Дагестан фразой «словно попадаешь в сказку»

Россиянка описала поездку в Дагестан фразой «словно попадаешь в сказку»

Туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». Впечатлениями от путешествия девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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