Россиянка описала поездку в Дагестан фразой «словно попадаешь в сказку»

Туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». Впечатлениями от путешествия девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».
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