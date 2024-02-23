GOLD MMSM GOLD FUTURES COMEX:GC1! CryptX_Trades Gold Hitting HTF PD , shift to downside.
GOLD MMSM
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
GOLD MMSM GOLD FUTURES COMEX:GC1! CryptX_Trades Gold Hitting HTF PD , shift to downside.