Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, которая в 2022 году приехала в Донбасс, чтобы поговорить с людьми по другую сторону линии фронта, так и не вернувшись на Украину, пишет о том, почему Россия не остановится.
«Поздно… Россия будет идти до конца»: бывшая украинская журналистка объясняет соотечественникам всё
Комментарии
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W
Walery
И каким образом можно приступить к переговорам имея такое количество санкционых пакетов? Полагаете РФ может переговариваться с Западом - себя не уважать? И вообще первоначально Запад должен признаться в уничтожении СП-1 и 2, во-вторых определить стоимость причиненного вреда такими действиями и компенсировать суммами с 10-ти кратными превышениями - буквально дорого откупиться...! Иначе Штатам светит кирдык!
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13 час.
оо
олег олейник
Сначала кирдык , а потом переговоры !
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7 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Переговоры, но ... только о безоговорочной капитуляции, и этим ВСЁ сказано!
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4 час.
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